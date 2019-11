Mihajlovic è un vero leone! Giorno di riposo annullato: il serbo in campo per dirigere l’allenamento del Bologna

Mihajlovic sempre più sorprendente: annullato il giorno di riposo per dirigere l’allenamento del Bologna

Sinisa Mihajlovic non smette di stupire: dopo la conclusione del terzo ciclo di cure, il trapianto di midollo e l’annuncio di una conferenza stampa con i medici, il tecnico serbo ha deciso di dimostrare ancora una volta il suo carattere da leone.

Mihajlovic ha infatti deciso di annullare il suo giorno di riposo in programma per oggi per dirigere l’allenamento del suo Bologna. Il tecnico serbo si è infatti recato a Casteldebole dove ha guidato l’allenamento di oggi alle 14, solo dopo essersi confrontato con tutta la squadra. Solo in base alle condizioni meteo, al suo stato di salute e al parere dei medici, Mihajlovic deciderà se presentarsi, giorno dopo giorno, agli allenamenti.

