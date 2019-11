Mercato NBA – Danilo Gallinari vale una squadra da Playoff: Portland ci pensa

Danilo Gallinari può essere una valida aggiunta per diverse squadre che puntano a ben figurare nei Playoff: i Portland Trail Balzer pensano alla trade

Danilo Gallinari non sembra destinato a restare ad Oklahoma. Arrivato nell’affare che ha portato Paul George ai Los Angeles Clippers, il cestista azzurro probabilmente verrà scambiato da OKC in pieno rebuilding dopo l’addio del suddetto George e di Russell Westbrook. Sul ‘Gallo’ è vivo l’interesse di diverse squadre che vogliono ben figurare ai Playoff: i suoi 17.7 punti, 1.4 assist e 4.6 rimbalzi di media in questo inizio di stagione potrebbero tornare davvero utili. Inoltre il suo contratto in scadenza non dovrebbe portare OKC a fare richieste folli in sede di trattativa. Per questi motivi, secondo ESPN, i Portland Trail Blazers sarebbero seriamente intenzionati, complice l’infortunio di Zach Collins, a fare un tentativo per Danilo Gallinari che troverebbe una dimensione più vicina alle sue qualità.

