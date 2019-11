Maradona fa emozionare Federer, il messaggio è da brividi: “sei una macchina, se hai problemi in Argentina…”

Il Pibe de Oro ha mandato un video-messaggio a Federer, visibilmente emozionato nell’ascoltare le parole di Diego

Un video-messaggio emozionante, riuscito a toccare le corde giuste per far venire i brividi a Roger Federer. Il mittente? Niente meno che Diego Armando Maradona che, in occasione di un’esibizione giocata a Buenos Aires tra lo svizzero e Zverev, ha voluto fare un piccolo regalo al proprio idolo.

“Ciao maestro, macchina, come mi piace chiamarti. Sei stato, sei e sarai sempre il più grande, Non c’è nessuno come te” le parole del Pibe. “Se hai qualsiasi problema nel nostro Paese puoi chiamarmi e dirmi cosa ti serve. Un bacio grande a tua moglie e ai tuoi figli. Sei il più grande di sempre“.

