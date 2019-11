Liverpool, Klopp cancella la suggestione Mbappé: “al momento nessun club può comprarlo dal PSG”

L’allenatore del Liverpool si è soffermato sulla possibilità di arrivare a Mbappé, ammettendo come nessun club al momento possa comprarlo

Non ci sono possibilità che Kylian Mbappé si trasferisca al Liverpool, Jurgen Klopp non usa giri di parole per mettere a tacere le voci circa un interessamento dei ‘Reds‘ per l’asso francese.

Interrogato sulla questione, il tedesco non ha dato la minima speranza ai propri tifosi, ammettendo al tempo stesso come nessun club possa permettersi quel tipo di giocatore: “non c’è la minima possibilità che arrivi Kylian Mbappé. Da un punto di vista sportivo, non ci sono molte ragioni per non prenderlo, che giocatore. E’ una questione di soldi ovviamente, non ci sono possibilità di prenderlo, assolutamente, mi dispiace chiudere questa storia subito. Ma comprare giocatori di questo calibro è difficile. Non vedo al momento nessun club che possa comprare Mbappé dal Paris Saint Germain, le cose stanno così e questo vale anche per noi“.

