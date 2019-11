Juventus – Bonucci rinnova: il difensore in bianconero fino al 2024

Bonucci promette fedeltà alla Juventus: rinnovato il contratto del difensore fino al 2024

Arrivano splendide notizie per Leonardo Bonucci: il difensore italiano ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2024. Dopo la parentesi al Milan dello scorso anno, Bonucci ha giurato fedeltà alla Juventus e adesso vestirà la maglia bianconera per i prossimi 5 anni. “E’ il calciatore con più presenze in tutte le competizioni (376) almeno 35 in più di qualunque suo compagno in questi anni a Torino. Leonardo è DNA bianconero. Da oggi, ancora di più“, ha scritto il club nel comunicato.

