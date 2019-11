Juventus – Bonucci chiude il ‘caso Ronaldo’: “abbiamo parlato e…”

Leonardo Bonucci ed il caso Cristiano Ronaldo: le parole del capitano della Juventus

Sembra che in casa Juventus tutto sia tornato alla normalità tra Cristiano Ronaldo ed il resto del team. E’ capitano Bonucci a fa chiarezza: “tutto chiarito con Ronaldo, abbiamo parlato. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro pronto. Abbiamo più di un giocatore che sta dimostrando di essere al top. Siamo un gruppo, dobbiamo essere competitivi fino alla fine. L’obiettivo è essere al top in primavera“, ha dichiarato Bonucci a margine della presentazione del libro ‘Il mio amico Leo’.

