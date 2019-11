Juventus – Infortunio Pjanic: problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia

Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme

Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, che si è avvicinato al compagno di squadra per assicurarsi delle sue condizioni, sembra non trattarsi di un grave infortunio.

“Spero non sia nulla di grave, ho un piccolo problemino che mi porto da un po’. Non dovrebbe essere nulla di grave, mi sono fermato in tempo. Vediamo nei prossimi giorni“, ha dichiarato Pjanic ai microfoni Rai.

