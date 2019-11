Inter, infortunio Stefano Sensi: il centrocampista non convocato per il match contro il Verona

Steano Sensi non convocato per la partita contro l’Hellas Verona: il centrocampista dell’Inter deve ancora recuperare dall’infortunio delle scorse settimane

Dopo i 20 minuti giocati in Champions League contro il Borussia Dortmund sembrava filtrare dell’ottimismo sulla possibile titolarità di Stefano Sensi per la sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Invece la decisione dello staff medico nerazzurro è stata ‘conservativa’: niente convocazione, un turno di riposo per il centrocampista ex Sassuolo ancora non al meglio per le scorie dell’infortunio subito nelle scorse settimane. Sensi dunque tornerà al top dopo la sosta.

