Inter – Fischiano le orecchie di Lele Oriali, attacco frontale di Cassano: “non fa niente, era amico di…”

L’ex attaccante barese ha attaccato il dirigente nerazzurro, accusandolo di avere sempre avuto un ruolo marginale nell’Inter

Antonio Cassano mette nel mirino Gabriele Oriali, attuale first team technical manager dell’Inter e spalla di Antonio Conte. L’ex attaccante barese, ospite fisso del programma Tiki Taka, non ha gradito gli attestati di stima rivolti al dirigente nerazzurro durante la puntata, accusandolo chiaramente di avere un ruolo marginale all’interno della società. Interrogato sulla presenza di Oriali in panchina, Cassano ha ammesso: “Oriali è fondamentale di che? Facciamola finita con sta manfrina, era amico di Mancini e non faceva niente, era amico di Mourinho e non faceva niente. Erano i giocatori e l’allenatore a vincere, non Oriali“.

