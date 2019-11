Ibrahimovic al Bologna? Mihajlovic spiega: “verrebbe per me, ma capisco che ci sono altre soluzioni”

Sinisa Mihajlovic ed il tanto chiacchierato rumors di mercato riguardante l’arrivo di Ibrahimovic al Bologna: le parole del tecnico serbo

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic con i medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Durante la conferenza stampa, oltre che del periodo di cure del tecnico serbo contro la leucemia, c’è stato modo di parlare anche di calcio, del Bologna e di mercato. Non poteva dunque mancare un commento sul tanto chiacchierato possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossoblu.

“Con Ibrahimovic ci siamo parlati un mese fa, ci siamo risentiti una decina di giorni fa e basta, ora vediamo quello che succede. Lui è interessato, se viene, verrebbe per me, per l’amicizia che ci lega, ma capisco che ci sono altre soluzioni. Prima di prendere qualsiasi decisione, comunque, mi chiamerà ma non credo accadrà prima del 10 dicembre. Nei prossimi giorni ci risentiremo ma per ora è tutto in stand-by“, ha spiegato il tecnico del Bologna.

“Si ragiona giorno per giorno, nel primo mese dovrò fare 2-3 controlli a settimana. Posso andare al campo d’allenamento ma non allo stadio anche se penso che ci sarò in almeno una delle due partite, se non tutte e due, con Milan e Atalanta“, ha concluso.

