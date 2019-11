Georgina Rodriguez furiosa con Ronaldo, tremenda scenata di gelosia agli MTV Awards: “momento imbarazzante”

Un testimone oculare ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto dietro le quinte degli MTV Europe Music Awards 2019 di Siviglia, descrivendo una Georgina furiosa

Quando ti chiami Cristiano Ronaldo, non puoi sfuggire alle gelosie della tua fidanzata, anche se le tue intenzioni sono tutt’altro che maliziose. Il campione portoghese infatti ha dovuto fare i conti con le ire di Georgina Rodriguez in occasione degli MTV Europe Music Awards 2019 a Siviglia, dove CR7 ha incontrato e salutato una sua vecchia fiamma.

Lei si chiama Rita Pereira e, secondo la stampa portoghese, ha avuto un presunto flirt con il giocatore della Juve tra il 2008 e il 2010. I due si sono salutati calorosamente alla presenza di Georgina, che non ha nascosto il proprio disappunto. A rivelare quanto accaduto dietro le quinte ci ha pensato un testimone oculare della scena, che ha riferito tutto ad una rivista spagnola: “è stata una scena davvero spiacevole, anche per lui, che non si aspettava una tale dimostrazione di affetto dalla sua amica. Quando si è trattato di salutare la fidanzata del calciatore, Rita si è limitata a guardarla, dicendo un timido ‘ciao’ e ha poi continuato a parlare con Cristiano senza fermarsi. Il viso di Georgina diceva tutto, era furiosa. È stato un momento molto imbarazzante per quelli che come noi erano lì. C’erano molte persone in giro, si sentiva la sua rabbia. Rita è una brava ragazza e non aveva cattive intenzioni. È così, molto espressiva, ma capisco che Georgina non fosse felice di averla incontrata”.

