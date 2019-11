Formula 1 – Semafori spenti ad Austin: il VIDEO della partenza del Gp degli Stati Uniti

Primo giro disastroso per Vettel, bene Bottas, Verstappen ed Hamilton: la partenza del Gp degli Stati Uniti

L’attesa è terminata: semafori spenti sul circuito COTA di Austin. Dopo le qualifiche di ieri che hanno visto Bottas prendersi la pole position davanti a Vettel e Verstappen, i piloti della Formula 1 sono partiti finalmente per il Gp degli Stati Uniti.

Il finlandese della Mercedes ha effettuato una buona partenza, così come anche Max Verstappen, che si è subito preso la seconda posizione. Un po’ meno brillante il via di Sebastian Vettel, che si è fatto presto superare anche da Hamilton e Leclerc, dando vita con quest’ultimo ad un breve duello. Problemi per il tedesco della Ferrari che viene superato anche da Norris.

