Formula 1 – Leclerc ‘trascura’ la Ferrari a fine gara in Brasile: il post social è per… Gasly

Leclerc mette da parte l’incidente in gara con Vettel per congratularsi con Gasly: il post social del monegasco è dedicato al collega francese

Gara scoppiettante ieri ad Interlagos: i ferraristi si sono suicidati con un incidente che ha messofine ai giochi di entrambi, mentre la Red Bull ha festeggiato in grande con la vittoria di Verstappen ed il secondo posto di Gasly, a bordo della Toro Rosso.

Nonostante il caos creato in casa Ferrari, al termine della gara, Leclerc ha deciso di dedicare un post proprio al suo collega francese, per il suo primo podio. “Qualunque cosa sia successa, è successo. Non commenterò l’incidente, ma sono molto felice per te amico mio. Ti meriti tutto questo, il 1 ° podio è sempre speciale ed entrambi abbiamo sognato quel momento da quando gareggiavamo insieme nel kart, sei il migliore, divertiti oggi“, ha scritto sui social. Un bel gesto sicuramente nei confronti di Gasly, un po’ meno forse nei confronti della Ferrari, che adesso attende delle scuse da parte dei suoi piloti.

