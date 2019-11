Formula 1 – Leclerc penalizzato in Brasile: ecco quante posizioni perde in griglia

Leclerc perde posizioni in griglia di partenza in Brasile: nuova power unit per il monegasco della Ferrari

I tifosi Ferrari erano in qualche moto preparati a questa eventualità e oggi Mattia Binotto ha confermato i rumors riguardanti Charles Leclerc. Il giovane monegasco infatti userà al Gp del Brasile una nuova Power Unit sulla sua SF90, che gli costerà casa: essendo il quarto motore della stagione, Leclerc avrà una penalizzazione in griglia di partenza.

Il ferrarista dovrà scontare una penalità di ben 10 posizioni in griglia, dunque dovrà tentare di ottenere un buon risultato in qualifica per non scivolare troppo in fondo e tentare un’appassionante rimonta.

