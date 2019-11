Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare: “ecco cosa faremo adesso”

Lewis Hamilton intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos

In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia.

Hamilton, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da perdere ed è certo che lui ed il team possono prendersi qualche rischio in più nelle ultime due gare: “ora c’è quasi un approccio diverso per noi, perché possiamo essere un po’ più aggressivi. Possiamo provare alcune strategie diverse e possiamo provare diversi modi in cui affrontare il fine settimana“, ha dichiarato dopo le prove libere.

“Fondamentalmente abbiamo la possibilità di provare alcune cose nuove in vista del prossimo anno. L’anno prossimo, ci saranno ancora meno test prima della prima gara. Penso che siano solo sei giorni, a differenza di otto… Quindi ogni piccolo vantaggio che possiamo ottenere cambiando le cose e adattandoci ed essendo dinamici, si spera, potrebbe pagare dividendi il prossimo anno. Questo è il nostro obiettivo“, ha concluso il britannico.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE