Formula 1 – Eddie Jordan applaude Rosberg: “ritiro? Scelta intelligente! Non avrebbe mai più sconfitto Hamilton”

Eddie Jordan non ha dubbi sulla scelta fatta da Rosberg dopo la vittoria del suo primo e unico titolo Mondiale

Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: Abu Dhabi è pronta ad ospitare l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo. Hamilton ha già festeggiato in grande per la vittoria del suo sesto titolo Mondiale, ma sicuramente lo farà ancora ad Abu Dhabi, dove si chiuderanno definitivamente i giochi.

Intanto, in attesa di scoprire chi saranno i protagonisti del Gp di Abu Dhabi, c’è chi parla proprio del campione britannico e di un suo ex compagno di squadra: “Rosberg è stato intelligente quando ha deciso di ritirarsi dal momento che non avrebbe mai più vinto contro Hamilton“, ha affermato Eddie Jordan.

“In realtà, non c’è nessuno che possa sfidare Hamilton. Ecco perché penso che sia attualmente il miglior pilota in Formula 1 a causa del modo in cui ha vinto. Avevo bisogno di ottenere il sesto titolo per poter pensare alla prossima stagione per vincere il settimo. I grandi piloti attraggono grandi squadre, è così semplice. Non mi preoccuperei molto delle nuove regole. Continuo a credere che i veri buoni piloti renderanno le loro auto il più veloci possibile“, ha aggiunto l’imprenditore irlandese.

