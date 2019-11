Serie A – Il fallo di mano e la dura ammissione ad Ancelotti, Rizzoli svela: “Napoli-Atalanta? Abbiamo sbagliato”

Rizzoli risponde ad Ancelotti e analizza le problematiche legate al fallo di mano

Si è tenuto oggi il Forum “Var, arbitri e capitani”, evento organizzato dalla Figc. Dopo i dubbi esposti da Carlo Ancelotti sull’arbitraggio ed il Var, Nicola Rizzoli ha voluto fare chiarezza, ammettendo, in un primo momento di aver sbagliato in “Napoli-Atalanta”, per poi rispondere alle affermazioni del tecnico del Napoli: “siamo d’accordo al 100 percento. Vero che ho bisogno che alcune partite le facciano i talenti o quelli che lo possono diventare. La differenza la fa il fattore umano. Se Rocchi si fa influenzare meno è anche questione di personalità ed esperienza”.

Il designatore di Serie A ha poi aperto anche una parentesi sul fallo di mano: “nel vecchio regolamento, quando si parlava di fallo di mano si parlava di volontarietà, adesso si parla di tocco. Oggi, o resettiamo questa parola o ci creerà dei problemi. Questo non significa che i falli di mano non debbano essere interpretati, ma in quanti conoscono le regole? La mia sensazione è che non tutti hanno capito quello che abbiamo detto a Coverciano a inizio stagione. Forse saremmo dovuti andare in ogni società a spiegare il regolamento e di questo faccio mea culpa“.

