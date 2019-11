Formula 1, Hamilton esilarante in conferenza stampa: “i complimenti della Ferrari? I primi in 13 anni”

Il pilota britannico si è lasciato scappare una battuta in conferenza stampa, ammettendo di aver ricevuto per la prima volta i complimenti dalla Ferrari

Lewis Hamilton e la Ferrari si stuzzicano, soprattutto dopo le indiscrezioni emerse nella giornata di oggi, che hanno rivelato come ci siano stati ben due incontri nel 2019 tra il pilota britannico e John Elkann.

Voci che sono seguite ai complimenti rivolti ieri da Binotto allo stesso campione del mondo, parole che hanno fatto senz’altro piacere al driver di Stevenage, che oggi in conferenza stampa ha replicato con una battuta. Interrogato sulle sensazioni avvertite dopo il messaggio del team principal del Cavallino, Hamilton ha scherzato: “penso che sia il primo complimento ricevuto da parte della Ferrari in tredici anni. Non ricordo davvero di essere mai stato menzionato da loro, mai. Grazie, accetto i complimenti ben volentieri. È piacevole e anche divertente avere un loro riconoscimento dopo tutti questi anni, ma ne sono grato“.

