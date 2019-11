Formula 1, Helmut Marko ottimista sul rinnovo di Max Verstappen: “le probabilità che resti sono alte”

Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come siano alte le possibilità di un rinnovo di Max Verstappen con il team di Milton Keynes

La line-up per il 2020 è già definita, sarà Alexander Albon a far coppia con Max Verstappen dopo essere riuscito a difendere il sedile dagli attacchi di Gasly e Kvyat.

Per quanto riguarda il 2021 però la situazione è tutt’altro che chiara, considerando il fatto che molti big del circus andranno in scadenza. Mercedes e Ferrari potrebbero fare un pensierino a Max Verstappen, ma dovranno vedersela con Helmut Marko, che ai microfoni di Servus tv ha ammesso come l’olandese sia vicino al rinnovo: “abbiamo festeggiato con una cena il risultato in Brasile e diciamo che il clima era decisamente allegro. Dopo Abu Dhabi ci siederemo attorno a un tavolo a parleremo del futuro. Credo che abbiamo buone probabilità di trattenere Max con noi, credo non sia un mistero che vorremmo proseguire la nostra avventura con lui. Il rinnovo con Honda? Se nel 2021 si verificherà l’auspicato congelamento dei motori, sarà più facile per la Honda prevedere di rimanere in Formula 1 anche nelle stagioni successive. Per loro è importante competere, ma sempre con un occhio al bilancio”.

