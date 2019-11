Formula 1, Robin Raikkonen avverte papà Kimi prima delle qualifiche: “Daddy, hai la ruota posteriore rotta…” [VIDEO]

Prima dell’inizio delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, il figlio di Kimi Raikkonen ha avvertito il suo papà di un problema alla ruota posteriore dell’Alfa Racing numero 7

Simpatico e curioso siparietto avvenuto nel box dell’Alfa Romeo Racing prima delle Qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, protagonista la famiglia Raikkonen, in particolare papà Kimi e il figlio Robin. Salutato il piccolo prima di salire sulla proprio monoposto, Iceman viene bloccato dal suo erede, che lo avverte di un problema alla ruota posteriore. L’ex Ferrari non può far altro che sincerarsi delle condizioni della propria vettura, lanciando poi un sorriso al figlioletto.

