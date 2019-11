Euro 2020, sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi: quattro i posti disponibili

Sono stati sorteggiati oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli spareggi, che metteranno in palio gli ultimi 4 posti per Euro 2020

Si è tenuto questa mattina a Nyon il sorteggio per gli spareggi, che metteranno in palio quattro posti per Euro 2020. Per lo svolgimento degli accoppiamenti è stato tenuto conto della classifica della scorsa Nations League, suddividendo le squadre in quattro percorsi composti da semifinali e finali in gara unica previste per il 26 e il 31 marzo prossimi.

Ecco gli accoppiamenti:

Percorso A: le sfide saranno Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria (finale a Sofia o Budapest);

Percorso B: le sfide saranno Bosnia-Irlanda del Nord e Slovacchia-Irlanda (ultimo atto a Zenica o Belfast);

Percorso C: le sfide saranno Scozia-Israele e Norvegia-Serbia (la vincente della seconda gara ospiterà la finale);

Percorso D: le sfide saranno Georgia-Bielorussia e Macedonia-Kosovo, con finale in casa della vincente della prima sfida.

