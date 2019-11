Dakar 2020, Fernando Alonso continua la sua marcia di avvicinamento: nuovo test all’Ula-Neom Rally

Lo spagnolo e Marc Coma prenderanno parte al terzo round del Saudi Desert Rally Championship, che ripercorre il tracciato della Dakar 2020

Fernando Alonso continua la fase di avvicinamento alla Dakar 2020, in programma dal 5 al 17 gennaio per la prima volta in Arabia Saudita. Lo spagnolo, insieme al connazionale Marc Coma, saranno impegnati proprio su quei percorsi nel Saudi Desert Rally Championship, partecipando all’Ula-Neom Rally che rappresenta il terzo round di questa competizione. Un’occasione da non perdere per il driver di Oviedo, che avrà la possibilità di vedere da vicino quelle che saranno le strade che dovrà percorrere durante la Dakar 2020, prima che gli organizzatori vietino completamente questa occasione.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE