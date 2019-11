Corsa campestre, Nadia Battocletti torna a Tilburg un anno dopo l’oro contintentale

L’azzurra torna nella città olandese, dove un anno fa è diventata la prima donna italiana a conquistare l’oro alla rassegna continentale

Seconda uscita agonistica nella stagione di corsa campestre per Nadia Battocletti. Domenica 24 novembre la campionessa europea under 20 sarà in azione a Tilburg, nella gara assoluta di 8 chilometri che scatterà alle ore 13.50, per tornare nella città olandese dove un anno fa è diventata la prima donna italiana a conquistare l’oro alla rassegna continentale.

Tra due settimane la 19enne trentina proverà a difendere il suo titolo a Lisbona, ma intanto c’è l’ultimo test nel classico Warandeloop, arrivato alla 61esima edizione. Anche nel 2018 la mezzofondista delle Fiamme Azzurre si era messa alla prova in questa manifestazione, piazzandosi undicesima, e sarà ancora impegnata all’estero, dopo l’esordio del 9 novembre al cross spagnolo di Atapuerca in cui ha chiuso al quattordicesimo posto. Non sarà l’unica atleta italiana al via in Olanda. La sfida maschile sui 10 chilometri attende due azzurri che nella passata stagione sono saliti sul podio agli Europei di Tilburg, con il bronzo a squadre.

Annunciato in gara il trentino Nekagenet Crippa (Trieste Atletica): il campione tricolore di mezza maratona, fratello dell’azzurro Yeman, due settimane fa a Sgonico è riuscito a vincere la campestre di apertura nel calendario nazionale. E poi il lombardo Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto), che è arrivato terzo proprio al Carsolina Cross. Partenza per gli uomini alle ore 13.05.

