Il Canada si arrende troppo in fretta, Nadal regala alla Spagna la sesta Coppa Davis della propria storia

Grazie alle vittorie di Bautista e Nadal nei due singolari, la Spagna stende il Canada in finale e vince la sesta Coppa Davis

La Spagna trionfa davanti al proprio pubblico, la squadra spagnola conquista la sesta Coppa Davis della propria storia. Niente da fare per il Canada nella finale disputata oggi a Madrid, impossibile tenere il ritmo dei forsennati iberici, che ringraziano Bautista Agut e Rafa Nadal per le vittorie decisive ottenute nei primi due singolari.

Nella prima partita, Felix Augier-Aliassime si arrende in due set al proprio avversario, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 in 1 ora e 50 minuti di gioco. In serata chiude i conti il numero uno al mondo, che stende Denis Shapovalov per 6-3, 7-6 (7) in 1 ora e 57 minuti regalando alla Spagna la sesta Coppa Davis della sua storia. Ininfluente a questo punto il doppio.

