Coppa Davis – Fognini stecca all’esordio: Canada in vantaggio

Esordio amaro per Fognini in Coppa Davis: l’azzurro cede a Pospisil nella prima sfida del nuovo format

E’ iniziata la prima giornata di sfide del nuovo format della Coppa Davis firmata Gerard Piquè. L’Italia, all’esordio contro il Canada, non ha iniziato col piede giusto la sfida a squadre. Fognini ha infatti steccato al debutto: il ligure ha ceduto infatti al canadese Pospisil in due set. Il match è terminato dopo un’ora e 50 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 5-7. Il Canada dunque si porta in vantaggio in attesa della sfida di questa sera di Berrettini.

