Ciclismo – Imprevisto per Contador, l’ex campione ricoverato in ospedale

Contador ricoverato in ospedale in Colombia per una presunta intossicazione alimentare

Spiacevole imprevisto per Alberto Contador in Colombia. L’ex corridore spagnolo è stato colpito improvvisamente da febbre alta ed è stato ricoverato in ospedale, a Bogotà, per una possibile intossicazione alimentare. Contador è dunque costretto a saltare il Giro de Rigo, la gara amatoriale organizzata da Uran: “durante il viaggio ho iniziato a sentirmi male e ad avere febbre altissima. Probabilmente è stata colpa di qualche alimento contaminato“, ha spiegato in un video su Instagram nel quale si dice molto dispiaciuto di dover saltare la gara colombiana, promettendo di esserci l’anno prossimo.

