Napoli – De Laurentiis si congratula con giocatori e allenatore: “la risposta a chi gufa”

De Laurentiis si complimenta con i giocatori e l’allenatore del Napoli dopo il pareggio di questa sera contro il Liverpool

Il Napoli ha conquistato oggi un punto soddisfacente in trasferta contro i campioni d’Europa del Liverpool. Una bella risposta in campo, quella dei giocatori, dopo le problematiche createsi con la società. Non è tardato ad arrivare il commento di De Laurentiis.

“Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni“, ha scritto su Twitter il presidente del Napoli.

