Bologna, Sabatini avverte il Milan: “Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro, faremo il possibile per prenderlo”

Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato del futuro di Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo

Il Bologna non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al Milan.

Walter Sabatini ha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, confermando la volontà della società di portare lo svedese alla corte di Mihajlovic: “tra Ibra e Mihajlovic c’è un rapporto personale, unico. La società non ha fatto nulla per ora, ma se ci sarà la possibilità agirà di conseguenza. Ora aspettiamo solamente la decisione del giocatore. Ho parlato con Mihajlovic e mi ha detto che Zlatan sta decidendo sul suo futuro, anche in vista di un possibile ritiro“.

