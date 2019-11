Bologna-Parma, Mihajlovic assente al Dall’Ara: il gesto della curva Ã¨ da applausi [FOTO]

Mihajlovic salta la sfida contro il Parma al Dall’Ara: i tifosi del Bologna omaggiano il tecnico serbo

Come preannunciato, Mihajlovic, dopo il terzo ciclo di cure ed il trapianto di midollo osseo, non è in panchina oggi nel lunch match della 13ª giornata di Serie A tra Bologna e Parma. Nonostante l’assenza del tecnico serbo, il Dall’Ara ha mostrato tutto il suo calore per Mihajlovic, con striscioni e cori speciali. “Avanti Sinisa nostro guerriero”, si legge dalla curva Bulgarelli. “Per Sinisa olè, per Sinisa olè“, hanno intonato poi i tifosi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE