Bologna, buone notizie per Mihajlovic: il serbo sottoposto a trapianto di midollo osseo

L’Ospedale Sant’Orsola ha comunicato come Mihajlovic sia stato sottoposto a trapianto di midollo osseo lo scorso 29 ottobre

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola dopo la fine del terzo ciclo di cure, iniziate la scorsa estate per combattere la leucemia.

Una piccola luce per il serbo però inizia a vedersi, visto che si è già sottoposto a trapianto di midollo osseo ormai da quasi un mese,come riferito dal nosocomio emiliano in una nota: ‘Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti‘.

