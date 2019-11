Monza, Berlusconi chiude le porte al Milan: “sarebbe come riaccendere una sigaretta, il tabacco s’invelenisce”

L’ex presidente del Milan ha chiuso le porte ad un possibile ritorno alla guida del club rossonero, preferendo concentrarsi sul Monza

Silvio Berlusconi non tornerà alla guida del Milan, lo ha ribadito lo stesso Cavaliere nel corso di una lunga intervista a Calcio e Finanza, nel corso della quale ha ammesso di occuparsi solo del Monza.

Niente ritorno al passato, ma solo un occhio al futuro con l’obiettivo Serie A: “il Milan è stato una grande storia d’amore e come diceva D’Annunzio, in questi casi mai tornare indietro. Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta. Il tabacco s’invelenisce; l’amore, anche. Ora mi occupo del Monza, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Coltiviamo il sogno di portarlo in serie A. Riuscirci sarebbe fantastico“.

