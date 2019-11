ATP Next Gen Finals 2019 – Rimonta da sogno, Jannik Sinner è in finale! Kecmanovic si arrende al quarto set

Jannik Sinner raggiunge la finale dell’ATP Next Gen Finals 2019: il tennista italiano supera Miomir Kecmanovic al quarto set

Sospinto dal tifo del pubblico di casa Jannik Sinner raggiunge la finale delle Next Gen ATP Finals, il torneo in corso di svolgimento a Milano che raccoglie i più interessanti prospetti del tennis del domani. Si ha la sensazione però che il ‘domani’ di Sinner sia alquanto vicino. Il giovane tennista altoatesino continua a mostrare colpi da campione e raggiunge una meritata finale superando Miomir Kecmanovic (60 ATP) al termine di un match combattuto. Sotto di un set dopo il 2-4 iniziale, Sinner non si scoraggia e trae energie dal tifo del pubblico di Milano che lo sostiene verso una straordinaria rimonta (4-1 / 4-2 / 4-2 i parziali dei successivi set) che gli vale la finale contro Alex De Minaur.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE