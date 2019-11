ATP Awards 2019, tutte le nomination: Berrettini e Sinner in corsa per un premio dopo la splendida annata

ATP Awards 2019, Berrettini e Sinner tengono alti i colori dell’Italia per quanto concerne la corsa ai premi assegnati al termine della stagione

ATP Awards 2019, l’Italia si fa valere anche per quanto concerne le nomination all’ambito premio stagionale, al termine di un’annata da ricordare per il nostro tennis. Di certo il nome più chiacchierato in questa stagione sportiva per quanto concerne la nostra nazione, è stato quello di Matteo Berrettini, entrato per la prima volta nella top 10 prima di partecipare alle ATP Finals di Londra vincendo anche un incontro contro Thiem. Insomma, grande stagione per Matteo inserito nel novero dei tennisti più migliorati dell’anno. Tra i migliori giovani figura invece Sinner, anch’esso autore di un’annata fondamentale per la sua carriera. Di seguito tutte le nomination per quanto concerne i premi nei quali a votare saranno gli stessi giocatori.

Miglior rientro nel circuito dell’anno

Andy Murray

Andrey Rublev

Jo-Wilfried Tsonga

Stan Wawrinka

Giocatore che più si è migliorato nel 2019

Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Miglior esordiente (Il giocatore Next Gen che è entrato per la prima volta nei primi 100)

Felix Auger-Aliassime

Alejandro Davidovich Fokina

Miomir Kecmanovic

Corentin Moutet

Alexei Popyrin

Casper Ruud

Jannik Sinner ITA

Mikael Ymer

Stefan Edberg Sportsmanship Award

Roger Federer

Rafael Nadal

Diego Schwartzman

Dominic Thiem

