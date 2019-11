Atalanta-Manchester City, epulso Claudio Bravo e Guardiola è senza portieri! Panico in panchina: entra… Walker [VIDEO]

Ilicic salta Claudio Bravo che lo abbatte da ultimo uomo: cartellino rosso e il Manchester City è senza portieri! Dopo 10 minuti di caos Guardiola fa entrare un terzino

Incredibile episodio accaduto nel finale di Atalanta-Manchester City. La partita di Claudio Bravo non dura neanche un tempo: entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Ederson, il portiere cileno si vede costretto ad abbattere Josip Ilicic lanciato in contropiede, rimediando un cartellino rosso pesantissimo. Senza più portieri in panchina, Pep Guardiola si ritrova nei guai: dopo 10 minuti di attesa, l’allenatore spagnolo fa entrare Kyle Walker (terzino) che mantiene la porta inviolata nel finale.

EXPULSADO Claudio Bravo. Falta fuera del área. El City jugará con el lateral Walker como arquero hasta el final #TuCooperativa @Cooperativa @alairelibrecl pic.twitter.com/UmEqA1s3zH — TOÑO PRIETO (@TPRIETORADIO) November 6, 2019

