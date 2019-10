WTA Pechino – Wozniacki vola ai quarti di finale, Siniakova eliminata in due set

Wozniacki avanza al torneo WTA di Pechino: la danese ai quarti di finale della competizione cinese

Ottavi di finale positivi per Caroline Wozniacki al torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista danese numero 14 al mondo ha eliminato in due set la rivale ceca Siniakova, staccando così il pass per i quarti di finale. Il match è terminato dopo un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4. Adesso la danese si prepara a sfidare la vincente del match tra Alexandrova e Kasatkina.

