WTA Linz – Gauff non si ferma piÃ¹! Petkovic stesa in 2 set: â€˜Cocoâ€™ Ã¨ in semifinale

Coco Gauff raggiunge la finale del WTA Linz: Andrea Petkovic sconfitta in due set, la giovane quindicenne si impone in due set

Coco Gauff non si ferma più! La giovane tennista americana, attuale numero 110 al mondo, raggiunge la finale del WTA di Linz. La quindicenne statunitense ha superato la tedesca Andrea Petkovic in due set, vinti con il punteggio di 6-4 / 6-4. In finale Coco Gauff affronterà la vincente di Alexandrova-Ostapenko.

