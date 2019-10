WTA Finals – Andreescu mette in difficoltà Halep, ma la rumena trionfa in rimonta

Simona Halep trionfa in rimonta: Andreescu sconfitta in tre set alle WTA Finals di Shenzhen

Sorride Simona Halep alle WTA Finals in corso a Shenzhen: la tennista rumena, numero 5 del ranking Mondiale ha trionfato oggi in rimonta, mandando al tappeto la rivale Andreescu che la precede di una posizione in classifica. Andreescu ha iniziato in maniera brillante, ma si è fatta sorprendere da una tosta reazione dell’avversaria: Halep ha trionfato dopo due ore e 30 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-7, 3-6.

