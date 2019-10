Wanda Nara, il retroscena di mercato è sorprendente: “c’è stata la possibilità di portare Icardi al Milan”

La moglie-agente dell’attaccante argentino ha rivelato come ci sia stata la possibilità nell’ultima finestra di mercato di portare Maurito al Milan

Una stagione tremenda, caratterizzata da risultati negativi e una classifica che piange. La zona Champions è lontanissima, quella retrocessione invece molto più vicina, colpa di un gioco che non decolla e di una squadra non proprio all’altezza del nome che porta.

L’attacco non incide, Piatek e Leao hanno segnato finora insieme solo quattro gol in nove giornate, un bottino poverissimo che aumenta la rabbia dei tifosi rossoneri. Soprattutto considerando le parole di Wanda Nara che, durante la trasmissione di Tiki Taka, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato: “c’era la possibilità di portare Mauro al Milan, io ho spiegato che per me andare in Francia era la scelta più difficile, per me ovviamente sarebbe stata più comoda una scelta come il Milan, ma il Psg è la scelta migliore per la sua carriera“. Chissà come sarebbe andata a finire con Mauro in rossonero, sicuramente i gol sarebbero stati molti di più, considerando i 7 realizzati dall’argentino in sette partite giocate in Francia. Al Milan non resta che intervenire sul mercato di gennaio, magari telefonando a quell’Ibrahimovic che, nel corso degli ultimi mesi, non ha fatto mistero di voler tornare in Serie A…

