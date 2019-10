UFC – Michael Bisping shock: l’occhio destro è finto, se lo toglie in diretta! [VIDEO]

Michael Bisping stupisce il mondo delle MMA. L’ex campione dei pesi medi ha lottato diversi anni con un occhio finto: se lo toglie in diretta durante il proprio podcast

Michael Bisping ha un occhio di vetro. Incredibile ma vero, l’ex campione dei pesi medi UFC lo ha reso noto in diretta nel corso del suo podcast ‘Believe You Me’… togliendoselo davanti a tutti! Nel 2013 il fighter MMA subì il distacco delle retina durante il match contro Vitor Belfort, all’epoca sotto cura sostitutiva di testosterone TRT (dichiarata dopante), a causa di un violento high kick al quale fece seguito un altrettanto violento gound and pound. Bisping ha superato a stento le visite mediche relative al controllo della vista, essendo praticamente cieco da un occhio, risucendo però ugualmente a lottare una decina di match in queste condizioni.

Michael Bisping shows off his party trick 😮 Crazy to think he won the UFC Middleweight title with one eye 👏 pic.twitter.com/apla4BG4Tw — 32Red (@32Red) October 3, 2019

