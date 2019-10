Ranking ATP – Djokovic sempre al comando, Berrettini nuovo n°1 italiano: la nuova classifica mondiale maschile

Djokovic sempre al comando, l’Italia ha un nuovo numero 1 azzurro: il nuovo ranking ATP

Il torneo ATP di Shanghai ha regalato tanto spettacolo la scorsa settimana e ha permesso a diversi tennisti di guadagnare punti preziosi per la classifica mondiale. Solo un cambiamento nella top ten, con Khachanov che guadagna una posizione e scavalca Nishikori. Rimane in vetta alla classifica, con Nadal però che sta diventando una seria minaccia, Novak Djokovic, seguito proprio dal maiorchino e da Roger Ferderer. Saldamente in quarta posizione Medvedev, fresco vincitore del torneo di Shanghai, mentre per quanto riguarda gli italiani Matteo Berrettini è il nuovo numero 1 azzurro, a soli 10 punti dalla top ten, seguito da Fognini.

Questa la top ten del ranking ATP di questa settimana:

Djokovic, Novak (SRB) 0 9.545 punti, Nadal, Rafael (ESP) 0 9.225, Federer, Roger (SUI) 0 6.950, Medvedev, Daniil (RUS) 0 5.920, Thiem, Dominic (AUT) 0 5.085, Zverev, Alexander (GER) 0 4.425, Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 3.900, Khachanov, Karen (ARG) +1 2.990, Nishikori, Kei (JPN) -1 2.860, Bautista Agut, Roberto (ITA) 0 2.575

Così gli italiani:

Matteo Berrettini 2565 (+2) Fabio Fognini 2415 (–) Lorenzo Sonego 990 (-1) Andreas Seppi 795 (–) Marco Cecchinato 790 (-4) Paolo Travaglia 645 (+2) Thomas Fabbiano 615 (+2) Salvatore Caruso 582 (+3) Paolo Lorenzi 476 (+1) Jannik Sinner 466 (+8)

