Tennis – Australian Open, Andy Murray ci sarà: lo scozzese tornerà a giocare uno Slam in singolare

Andy Murray tornerà a giocare uno Slam insingolare nel 2020: il tennista scozzese giocherà gli Australian Open

“Confermato: Andy Murray tornerà a giocare agli Australian Open nel 2020“, tramite un tweet gli Australian Open hanno comunicato la presenza di Andy Murray al prossimo Slam aussie. Nell’edizione 2019 Murray aveva scioccato il mondo del tennis annunciando la possibilità di un ritiro nel corso della stagione, spiegando che le sue condizioni fisiche dovute all’infortunio all’anca non gli permettevano di continuare a giocare. Da quel giorno sono passati tanti mesi nei quali Murray si è sottoposto ad un’operazione, ha passato diverse settimane di riabilitazione ed è tornato finalmente a giocare prima in doppio e poi in singolo. Un anno dopo, tornerà anche a calcare la superficie di uno Slam, quello nel quale aveva quasi detto addio al tennis.

