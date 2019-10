Tennis – Andy Murray cambia programmazione per ‘cause di forza maggiore’: è in arrivo il 3° figlio!

Andy Murray non giocherà a Stoccolma ma parteciperà al torneo di Anversa in quanto più vicino a casa. Il motivo è l’imminente nascita del terzo figlio

Andy Murray ha annunciato un cambio di programmazione in vista del finale di stagione. Fortunatamente, il motivo non risiede in alcun problema fisico, ma in una lieta notizia: la nascita del terzo figlio. Un avvenimento imminente, visto che il tennista scozzese ha preferito non giocare a Stoccolma scegliendo di partecipare al torneo di Anversa, più vicino a casa. Al Times Murray ha dichiarato: “il bambino potrebbe arrivare in qualsiasi momento durante la settimana. Il mio piano è giocare ad Anversa e poi niente fino alla Coppa Davis“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE