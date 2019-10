Abbandonati dal padre ma con la consapevolezza di avercela fatta, Lucas Hernandez svela: “io e Theo siamo più che fratelli”

Il giocatore del Bayern Monaco ha raccontato la difficile infanzia vissuta insieme al fratello Theo, adesso in forza al Milan

Un’infanzia difficile, caratterizzata dall’assenza di un padre scappato improvvisamente e mai più tornato. Lucas e Theo Hernandez però ce l’hanno fatta ad emergere, grazie anche al coraggio e alla determinazione della madre, riuscita a ricoprire egregiamente il doppio ruolo e a crescere due giocatori adesso professionisti che giocano nel Bayern Monaco e nel Milan.

Avevano 5 e 7 anni i due fratellini quando Jean-Francois Hernandez ha fatto perdere le sue tracce, senza farsi mai più vivo. L’ex centrale di Atletico Madrid e Marsiglia adesso non è più dei pensieri della famiglia, come ha ammesso Lucas ai microfoni di Goal: “non ho mai cercato di contattare mio padre, anche se ovviamente, quand’ero più giovane, ho pensato a dove potesse essere e mi sarebbe piaciuto saperne di più. Con il passare del tempo però lui faceva sempre meno parte dei miei pensieri e io pensavo di più a me stesso e alla mia vita. Alla fine mi sono reso conto che ci ha lasciati perché non ci amava e se non ci amava, è stato meglio che se ne sia andato. Non so dove sia ora, cosa faccia e neppure se sia ancora vivo oppure no, ma dal momento che non ci ha mai contattato, non sarà interessato a farlo o, più semplicemente, non ha voglia di stare con noi”.

Lucas Hernandez ha poi proseguito: “un giorno è sparito all’improvviso e non abbiamo più avuto sue notizie, così io, mio fratello e mia madre siamo diventati un trio affiatato. Certo, crescere senza un padre a fianco non è stato facile, ma mia madre è stata bravissima a ricoprire entrambi i ruoli e non ci ha mai fatto mancare niente. Io e mio fratello Theo abbiamo avuto un’infanzia difficile, ma bella, lui è il mio migliore amico e siamo molto uniti e adesso che siamo entrambi dei calciatori professionisti, è arrivato il momento per mia madre di tirare il fiato e godersi un po’ la vita“.

