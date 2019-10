Spagna, Sergio Ramos punta le Olimpiadi di Tokyo 2020: “se dovessero convocarmi…”

Il difensore del Real Madrid potrebbe essere uno dei tre fuori quota scelti dal ct per partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo

Sergio Ramos ha un obiettivo, quello di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Il difensore spagnolo potrebbe essere infatti uno dei tre fuori quota over 23 che, da regolamento, ogni selezione può convocare per la rassegna olimpica.

Interrogato sulla questione dopo il match in Norvegia, il capitano del Real Madrid ha ammesso: “è presto per parlarne, ma chiunque avesse un’occasione del genere e venisse chiamato non potrebbe dire di no alle Olimpiadi, è una cosa che non si può rifiutare. C’è ancora molto ma è una bella idea. Se ne è parlato molto. Per un giocatore sarebbe il massimo rappresentare il proprio paese alle Olimpiadi, ma non ho ancora sentito nessuno. Sarei avventato se dicessi qualcosa adesso su un evento così importante. Si vedrà quando sarà il momento se ne avrò l’occasione. L’allenatore non mi ha ancora contattato ma sarebbe una grande esperienza”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE