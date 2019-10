Salisburgo-Napoli, Ancelotti si traveste da veggente: “vi dico cosa ho detto a Insigne prima della partita”

L’allenatore del Napoli ha rivelato un curioso retroscena relativo ad un dialogo avuto con Insigne prima del match di Salisburgo

Il Napoli vince a Salisburgo e difende il primato nel Gruppo E, tenendo dietro il Liverpool e avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un successo firmato Lorenzo Insigne, che ha voluto festeggiare la propria rete correndo verso Carlo Ancelotti, con cui c’era stato qualche screzio nelle scorse settimane. Acqua passata, come sottolineato dall’allenatore azzurro in conferenza stampa, nel corso della quale ha rivelato anche un curioso retroscena: “avevo detto a Insigne che avrebbe giocato, anche se non sapevo quanto, ma che avrebbe comunque deciso la partita. Sono molto contento per il Napoli, sono contento di questa partita. Ci mette in vantaggio nella qualificazione del gruppo che è l’obiettivo. Sapevamo e lo sappiamo anche ora quanto è forte questa squadra. Ora dobbiamo affrontarli in casa, abbiamo preso un piccolo vantaggio ma le difficoltà di questa partita c’erano tutte e devo dire che la squadra ha interpretato bene tutte le situazioni

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE