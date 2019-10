PSG – Icardi sincero, l’argentino motivato a recuperare: “i dolori passano con un gol”

Icardi motivato a tornare più in forma che mai: le parole dell’argentino dopo la vittoria del PSG sul Galatasaray

Mauro Icardi ha iniziato la sua nuova avventura al PSG: dopo la situazione difficile in casa Inter, l’argentino ha trovato finalmente una nuova ‘famiglia’ dove sembra aver ritrovato la felicità: “giocare con calciatori di questo livello, con queste qualità, è facile per chiunque. Non sono ancora al 100% ma con un gol i dolori passano“, ha dichiarato Icardi dopo la vittoria in Champions League contro il Galatasaray. “Cercherò di recuperare e giocare la prossima partita nel miglior modo possibile. Avere in squadra compagni che parlano spagnolo ha reso più facile il mio adattamento“, ha concluso.

