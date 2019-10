Gardaland – Svelate le prime esclusive immagini dell’ingresso di Legoland

Sono già 240 i LEGO® Models appositamente realizzati con 3 milioni di mattoncini LEGO per LEGOLAND® Water Park a Gardalan. Ecco le esclusive immagini del portale d’ingresso

Mentre fervono i lavori nel cantiere di LEGOLAND® Water Park a Gardaland, in vista dell’apertura di giugno 2020, è stato finalmente svelato dove sarà collocato e come apparirà il portale di ingresso del Parco Acquatico.

Situato nell’area attualmente occupata dal teatro PalaMagic, di fronte alle mitiche montagne russe Raptor, il portale di ingresso accoglierà i visitatori facendoli subito immergere nella particolare atmosfera LEGO.

Il maestoso portale, largo ben 13 metri e con un’altezza di ben 6,5 metri, dominerà l’ingresso del Parco Acquatico. Costruito con 400 mattoni LEGO “giganti”, con la sua particolare forma ad arco ed i suoi colori blu e bianco, ricorderà una grande onda.

La zona di ingresso, così come le diverse aree ed attrazioni del Water Park, saranno poi arricchite dai LEGO Models, costruzioni esclusive realizzate con veri e propri mattoncini LEGO che rappresentano soggetti e temi diversi.

“La costruzione dei LEGO Models che renderanno unico il parco acquatico LEGOLAND di Gardaland è già a buon punto, ne sono stati realizzati 240 utilizzando ben 3 milioni di mattoncini LEGO” ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland “Uno di questi sarà un grande e simpatico polpo viola formato da addirittura 258.126 mattoncini LEGO collocato proprio all’ingresso del Parco Acquatico, pronto a stupire tutti gli Ospiti in arrivo”.

Per la curiosità degli appassionati, Karen Hornby, Model Delivery Manager di Merlin Entertainments, racconta di più sui LEGO Models: “Saranno in tutto ben 488 i LEGO Models appositamente pensati per Gardaland e costruiti in diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca e Malesia”.

“I LEGO Models di Gardaland, così come tutti i modelli realizzati per i LEGOLAND RESORT del mondo, sono molto colorati, allegri e divertenti” continua Karen Hornby. “Essi vengono studiati in modo da essere dinamici e in grado di stimolare la creatività dei bambini e vengono costruiti con l’obiettivo di mostrare le infinite possibilità di costruzione consentite dagli amati mattoncini LEGO. La scelta dei LEGO Models da realizzare non è casuale ma strettamente legata alla location in cui verranno collocati: molti dei modelli pensati per LEGOLAND Water Park Gardaland, ad esempio, si ispirano al tema dell’acqua”.

“Dietro al complesso processo di ricerca, sviluppo e produzione dei LEGO Models c’è uno staff internazionale composto da figure altamente specializzate che collaborano tra loro per garantire la perfetta realizzazione dei modelli” conclude Karen Hornby “Per incastrare i 135.000 mattoncini LEGO che compongo il LEGO Model “Orso Polare”, ad esempio, sono stati necessari ben 6 operatori coinvolti per oltre 512 ore di lavoro”.

LEGOLAND Water Park dà vita ai valori fondanti del Gruppo LEGO: Divertimento, Qualità, Immaginazione, Creatività, Apprendimento. Elementi tutti che si sposano alla perfezione con la Fantasia, l’Avventura e la Magia di Gardaland.

Gardaland Resort – grazie al suo Parco Divertimenti tra i primi in Europa, l’acquario tematizzato SEA LIFE Aquarium e i tre hotel Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e il nuovissimo Gardaland Magic Hotel – è diventato ormai una vera e propria destinazione turistica dove soggiornare più giorni per poter vivere appieno memorabili esperienze all’interno della meravigliosa cornice del Lago di Garda. Il Parco Acquatico LEGOLAND andrà ad arricchire ulteriormente quest’offerta e sarà un motivo in più per gli Ospiti per prolungare il soggiorno e il divertimento all’interno del Resort.

LEGOLAND Water Park Gardaland sarà il primo Parco Acquatico a tema LEGO in Europa e il quinto LEGOLAND Water Park nel mondo, dopo quelli già esistenti all’interno dei Parchi LEGOLAND in California, Florida, Malaysia e Dubai.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE