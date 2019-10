Peter Sagan show al Festival dello Sport di Trento! Finisce tutto a champagne e “Zigo zago, mi no pago!” [VIDEO]

Peter Sagan porta allegria e risate sul palco del Festival dello Sport di Trento: il ciclista della Bora-Hansgrohe beve champagne e si lancia in un simpatico brindisi

One man show sul palco del Festival dello Sport di Trento. Con l’ingresso di Peter Sagan il pubblico presente sa già che simpatia e risate saranno assicurate. Il ciclista della Bora-Hansgrohe non delude le attese. Fra il serio e il faceto, sempre con quell’espressione ‘da furbetto’ in volto, Sagan si prende la scena fino a che la serata si conclude con un bel brindisi. E quando c’è di mezzo la Bora-Hansgrohe, non si può che urlare: “Zigo Zago, Zigo Zago. Mi no pago! Mi no pago!“, tipico motto usato dalla squadra ciclistica tedesca nei momenti di festa.

