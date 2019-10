Paris Saint-Germain, ansia per le condizioni di Neymar: problema muscolare per il brasiliano

L’attaccante verdeoro è stato sostituito dopo dodici minuti del match tra Brasile e Nigeria, colpa di un guaio muscolare che adesso tiene in ansia il PSG

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain riguardo le condizioni di Neymar Jr, uscito dopo dodici minuti dell’amichevole tra Brasile e Nigeria giocata a Singapore.

L’attaccante verdeoro ha accusato un problema muscolare alla coscia, che ha spinto Tite a sostituirlo immediatamente con Coutinho. Una smorfia di dolore chiara quella dell’ex Barcellona, che ha subito chiesto ed ottenuto una borsa del ghiaccio da applicare alla zona interessata. Sulle condizioni di Neymar Jr è intervenuto poi Rodrigo Lesmar, medico della Seleçao: “dopo la partita non ha provato più dolore, ma la situazione è preoccupante, ovvio. Provava disagio. Voleva continuare, poi si è reso conto come non fosse il caso. La prima valutazione deve essere sempre precisa, ma è necessaria l’immagine (quindi l’esame) per capire cosa è successo davvero. Se si tratta solo di affaticamento muscolare o se ha bisogno di più cure”.

