Panchina Genoa, Carrera sorpassa Guidolin: l’ex Spartak in pole per sostituire Andreazzoli

L’ex allenatore dello Spartak ha cenato ieri con Preziosi dando la propria disponibilità a sedersi sulla panchina rossoblù, adesso si attende solo la decisione del presidente

In attesa dell’esonero ufficiale di Aurelio Andreazzoli, inevitabile dopo il 5-1 subito ieri a Parma, il Genoa continua la caccia a colui che dovrebbe essere il sostituto dell’ex Empoli.

I nomi sul taccuino di Preziosi sono quelli di Guidolin e Carrera, con quest’ultimo al momento in pole position dopo l’incontro avuto ieri a cena con Preziosi. Un colloquio positivo, in cui l’ex Spartak ha dato la propria disponibilità di massima a sedersi sulla panchina rossoblù, tornando così in pista dopo l’esperienza russa. Si attende adesso solo la decisione del presidente del club ligure, che due settimane fa aveva sondato e bloccato Guidolin, adesso però passato in secondo piano davanti all’ascesa di Carrera.

